中國代表：歡迎俄美烏利雅得談判取得進展

中評社北京3月27日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰26日表示，中方歡迎美俄就烏克蘭危機舉行對話及和談達成的共識，歡迎近日俄美、烏美在沙特首都利雅得舉行的談判中就黑海安全航行、對能源基礎設施停火、俄羅斯農產品和化肥出口等取得積極進展。



傅聰當天在安理會烏克蘭問題公開會上表示，中方樂見一切通往停火的努力，這是實現和平的必要一步。他說，中方支持在所有當事方和利益攸關方的參與下，達成一個公平、持久、有約束力並被各方所接受的和平協議。戰事發生在歐洲大地，歐洲有必要為和平發揮作用，共同解決危機的根源性問題，找到均衡、有效、可持續的安全架構，實現歐洲大陸的長治久安。



傅聰說，去年9月，中國同巴西等全球南方國家發起成立“和平之友”小組。小組始終以聯合國憲章宗旨和原則為指引開展工作，不斷匯聚支持政治解決烏克蘭危機的積極力量。小組上周舉行大使級會議，重申呼籲立即實現全面停火，敦促所有當事方和利益攸關方抓住契機，建設性參與和談。



傅聰表示，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，以中方提出的“四個應該”為根本遵循，積極同有關各方接觸，為和平奔走、為促談努力。中方將繼續同國際社會一道，發出更多勸和促談的理性聲音，為停火止戰、推動和談創造條件、積累勢頭，為實現烏克蘭危機的政治解決發揮積極和建設性作用。