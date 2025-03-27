中國以“確定性”對衝世界的“不確定性”

中評社北京3月27日電／據中國網報導，3月23—24日，中國發展高層論壇2025年年會在北京舉行。論壇以“全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長”為主題，吸引了來自21個國家的750多位外方代表，其中包括86位跨國公司高管。在開幕式上，國務院總理李強發表了主旨演講，他從三個視角出發，勾勒出中國經濟發展的清晰圖景。從“春節經濟”的消費熱潮到全國兩會的政策部署，再到對國際變局的深度思考，李強總理的論述向世界展現中國應對挑戰的智慧與底氣。



在談及國際變局時，李強總理指出：“當今世界經濟碎片化加劇、不穩定不確定性上升，更需要國家開放市場、企業共享資源。”這一論斷直指當前世界經濟面臨的最大“痛點”。近年來，美國借關稅壁壘、技術封鎖等手段築起“小院高墻”，試圖以“脫鈎斷鏈”維護自身霸權地位。但歷史早已證明：全球化是歷史發展的必然趨勢，任何形式的保護主義都只會加劇全球經濟的失衡與動蕩。



中國對此有著清醒的認知。黨的二十屆三中全會明確要求“在擴大國際合作中提高開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制”。為了踐行高水平對外開放的莊嚴承諾，近年來，中國在全面高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）方面作出諸多努力，取得顯著成效：與30個國家和地區簽署23個自貿協定，並積極縮減外資准入限制，優化營商環境，有序擴大單方面免簽國家範圍……中國通過一系列切實舉措深化對外開放，以“確定性”對衝世界的“不確定性”，為世界經濟帶來更多信心與力量。



中國的主動開放姿態顯著增強了國際投資者的信心。商務部公布的數據顯示，截至2024年年底，外商累計在華投資設立企業近124萬家，實際使用外資20.6萬億元人民幣；僅在2024年一年中，中國新設立外商投資企業就達近6萬家，同比增長9.9%；近5年外商在華直接投資收益率約9%，位居全球前列。這些數字表明，國際資本依然長期看好中國市場，而中國的開放政策和市場潛力也為全球投資者提供難得的商業機遇。



本屆中國發展高層論壇的參會企業名單也體現了國際資本對於中國市場的高度重視。蘋果、黑石、高通等近30家美國企業的高管參會，數量位居各國之首。儘管美國政府近來頻頻對華揮舞關稅大棒，但美國商界領袖的積極參會表明，美國企業對中美經貿合作前景仍然保持樂觀。蘋果公司表示將繼續擴大在華供應鏈和研發投入，黑石集團也在積極布局中國市場的長期投資機會。國際資本的務實態度證明，商業邏輯才是投資決策的核心，外部政治干預無法改變市場自身的運行規律。