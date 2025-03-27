謝鋒：挑戰一個中國原則，就是危害國際和平

中評社北京3月27日電／據央視新聞報導，2025年3月25日，中國駐美國大使館與美國飛虎隊組織聯合舉辦“紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年暨弘揚中美合作飛虎隊精神”招待會，謝鋒大使出席並致辭。



謝鋒說，我們隆重舉行紀念活動，是為了面向未來，開創兩國和世界人民的美好明天。80年前，中美攜手捍衛了人類和平。今天，中美對世界的和平、穩定與發展負有更加重要的責任。作為聯合國創始會員國和安理會常任理事國，中美有責任共同捍衛二戰成果，重溫聯合國“欲免後世再遭戰禍”的初心，維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。戰爭的達摩克利斯之劍仍然懸在人類頭上，人工智能、氣候變化等新的挑戰接踵而來。世界需要中美在應對全球性挑戰中多協調、作表率，把我們共同生活的地球建設成和平、和睦、和諧的大家庭。



謝鋒強調，中國人民經過14年不屈不撓的鬥爭，以超過3500萬人傷亡的巨大民族犧牲，贏得了抗日戰爭的勝利，支撐起了世界反法西斯戰爭的東方主戰場。中美等主要戰勝國發表的《開羅宣言》《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的台灣歸還中國，構成二戰後國際秩序的重要組成部分。挑戰一個中國原則，就是挑戰國際法理，破壞國際秩序，危害國際和平，必須當頭棒喝。