走進貴州荔波　沉浸式體驗非遺村落

遊客在荔波縣瑤山古寨觀光游玩。（圖片來源：人民日報） 中評社北京3月27日電／據人民日報報導，貴州省黔南布依族苗族自治州荔波縣，連綿的群山青翠如玉，清澈的溪流緩緩流淌。沿著石板路穿過3道寨門，便到了荔波縣的瑤山古寨。古寨中，身著傳統服飾的瑤族婦女席地而坐，家家戶戶門框上都掛著隨風飄揚的紅絲帶與稻穗，遊客在中央廣場的巨型牛頭銅鼓下駐足，感受著傳統村落的神秘與質朴。



瑤山古寨是貴州唯一的白褲瑤聚居村落，也是中國少數民族特色村寨、中國傳統村落、中國陀螺之鄉，當地瑤族群眾至今還保留著古老的生產生活方式，這裡被譽為“人類文明的活化石”。



“居民在，遊客來”，沉浸式文旅是瑤山古寨的特色。古寨景區在保留原始建築風貌的基礎上，增設了瑤藥坊、竹編坊、瑤陶坊、陀螺工坊等體驗工坊，發展竹編、陶藝等手工藝研學項目，讓遊客體驗當地非遺代表性項目的魅力。景區建設時並未遷走原住民，而是讓生活在此處的居民成為遊客體驗的一部分。在這裡，遊客可以一邊欣賞村落美景，一邊體驗各種非遺項目，通過與本地居民的互動，沉浸式感受瑤族文化的獨特魅力。



“在眾多元素中，遊客對服飾最感興趣。”在瑤山古寨從事多年講解工作的孔麗平說。瑤山古寨的特色民族服飾“冠首服”由兩片布料組成、於肩膀處連接，是白褲瑤女性的夏裝款式，其獨特大膽的設計吸引了許多人的關注。漫步在瑤山古寨中，身著傳統服飾的居民隨處可見，向遊客生動展示白褲瑤的服飾文化。



“網絡上稱這種服飾為‘兩片瑤’，我們當地叫‘冠首服’，因為穿衣流程是從頭頂往下套。早期冠首服裡面不穿衣服，一方面體現母系崇拜，另一方面是因為早期族人為了食物常常要往熱帶遷移，穿這種服飾比較涼快。”孔麗平說，“網絡上對我們的有些認知存在‘貼標簽’甚至誤解的情況，作為導游希望通過講解讓更多人瞭解真正的白褲瑤文化。”



手工陶藝、粘膏染、陀螺競技……遊客被豐富的非遺項目吸引，在游覽古寨和參與體驗中對這裡的文化產生更深入的理解。復旦大學研究生曹旭晨說：“一開始我被這裡的瑤族服飾和飲食吸引，但瞭解得越多，我越覺得，自己不僅應該用雙眼去看，更應該用鏡頭和筆去記錄下來，讓更多人瞭解古老神秘的白褲瑤文化。”