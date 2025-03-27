慳稅效應　香港多區二手交投超百宗

將軍澳區本月至今二手交投量已突破200宗水平，屬近5個月最旺。（大公報） 中評社香港3月27日電／大公報報導，財政預算案“滿月”，百元印花稅效應持續發酵，熱門上車重鎮3月交投量齊齊重上逾百宗，其中荃灣買賣撲110宗，創8個月新高；元朗及屯門交投量亦雙雙升穿100宗，屬近數月以來最旺；至於不乏新晉屋苑的將軍澳區，吸引各路用家及投資者進駐，本月成交量已升穿200宗水平，按月漲近6成，為去年10月以來最多。



美聯物業高級分區營業經理鐘家豪表示，荃灣區本月買賣逼近110宗，對比2月同期約70宗增加57%，兼創近8個月同期新高。他稱，隨著減價盤被市場消化，優質單位造價明顯反彈，例如，荃灣愉景新城7座高層B室，實用面積485方呎，獲同區分支家庭以630萬元承接，創該屋苑2房戶型近8個月新高價，實用呎價12990元，原業主於1998年以441.3萬購入長線收租，單位27年升值43%。



綠楊新邨395萬易手 8年低



買家加快出動執平貨，連1樓單位亦獲承接。中原地產高級分區營業經理徐偉業表示，荃灣綠楊新邨P座1樓2房單位，實用面積445方呎，獲上車客議價至395萬元承接，屬屋苑罕有低於400萬元交易，兼受惠新印花稅措施，只需繳付100元厘印費，實用呎價僅8876元。據悉，今次造價料創屋苑逾8年新低。



美聯物業區域營業董事劉卓豪透露，將軍澳區本月交投量已突破200宗，比2月同期126宗升約59%，是去年10月以來首次重上200宗水平，為近5個月以來同期最旺。



受惠400萬元以下的上車盤價量回穩，骨牌效應之下，將軍澳區中價屋苑造價亦開始回升，例如天晉3A期1A座低層D室1房戶，實用面積366方呎，本月以635萬元易手，對比樓上高數層D室去年8月售價602萬元，今次低層單位賣貴33萬或5.5%。其次，將軍澳MONTEREY第7B座中層E室2房戶，實用面積524方呎，望海景，剛以940萬元賣出，實用呎價達17939元，為同區各屋苑本月成交呎價最高，原業主於2017年以636.9萬一手購入，賬面勁賺303.1萬，單位8年升值48%。



上車重鎮元朗區交投倍增，中原地產副區域營業經理車子毅表示，不少投資者趁低吸納細價樓，元朗區本月交投重上百宗，暫錄約117宗，對上一次錄得百宗成交為去年10月，錄105宗。



美聯物業助理區域經理張國成表示，元朗Residence譽88有換樓客“零議價”入市，以1008萬元承接1座高層G室套3房單位，實用面積934方呎，實呎10792元，原業主2013年2月以974.79萬元購入，賬面微賺33.21萬元。他續說，元朗Grand Yoho單日連錄2宗追價入市，其中1座高層A室2房戶，實用面積498方呎，買家臨場追價2萬元以690萬元購入，實呎13855元；另2座高層E室2房單位，實用面積520方呎，單位同樣獲多組客爭購，獲一名買家即場追價2萬元以740萬承接。



屯門交投4個月最旺



屯門方面，美聯物業區域營業董事梁浩文表示，屯門本月交投量錄逾100宗，較2月同期約70宗增加逾4成，是去年11月同期錄約120宗後，近4個月最旺。區內上車大熱時代廣場C座低層8室，實用面積272方呎，本月以282.8萬沽出，同屋苑E座中低層同呎戶，上月成交價272萬元，今次樓層較低，卻賣貴10.8萬元或約4%。



中原地產區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區本月暫錄約90宗二手買賣，與上月同期相若，其中沙田新城市廣場4座中層D室3房戶，實用面積640方呎，成交價830萬元，原業主持貨18年賬賺443萬元或1.1倍。