富權：民進黨與罷團“拗撬”　“大罷免”消風？

中評社香港3月27日電／澳門新華澳報27日發表富權文章：民進黨與罷團發生“拗撬”“大罷免”會否消風？以下為文章內容。



由民進黨推動，民進黨側翼罷團執行的“大罷免”，似乎是“如火如荼”，持續升溫，而民進黨中央則見獵心喜，終於撕破面紗，民進黨秘書長林右昌十九日正式宣布直接介入“大罷免”，宣示即日起大進場“蹽落去”，全力協助公民團體，各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為“民主連署站”，代收全台罷免連署書、協助招募及訓練志工、維護公民行動不被侵擾、協助文宣擴散、協助後勤及行政作業。



按照一般規律，民進黨中央從幕後轉為跑到台前，全力支持及協助罷團，應當能使“大罷免”火上加油。但最新傳來的消息卻是，民進黨中央第一次與全台罷團代表集會商討如何合作時，卻是發生齟齬，鬧得相當不愉快，甚至不歡而散。雖然在消息傳出後，民進黨秘書長林右昌直指這是有人“見縫插針”，但多家媒體都有同樣的報導，甚至作為民進黨“喉舌”的《自由時報》還報導得繪影繪色，因而是確有其事，所謂“見縫插針”，只不過是民進黨人向來的“倒打一耙”輿論戰術的再次運用而已，但卻是“此地無銀三百兩”地暴露了事實的真相。



據包括《自由時報》在內的各種不同政治傾向的媒體昨日披露，民進黨中央二十四日晚間與全台罷團開會，超過三十人到場，部分罷團線上參與。民進黨中央包括副秘書長何博文、翁世豪、組織部主任張志豪、發言人吳崢，及民進黨“立法院”黨團總召柯建銘均出席，“總統府秘書長”潘孟安的辦公室主任廖顯仁“盯場”。會議近兩個小時，全程幾乎都由何博文主要發言、張志豪補充，廖顯仁沒說話。



何博文向罷團代表表示，民進黨民意代表的服務處變省為連署站，要求連署責任額為全台議員得票數百分之三十，並要建立機制，確保議員收到的連署書給罷團窗口，另也提及會協助借場地、辦活動由議員陪同“壓場”，避免遭警方刁難等。



但罷團卻不領情，反而質疑如何保證連署書的品質，若由議員服務處協助，正確率偏低，因為議員助理對連署書標準與罷團不同，罷團採較嚴格標準，假設議員責任額是三千張連署書，扣除品質不好的連署書，對罷團來說杯水車薪。



另外有罷團認為責任額的設計，恐導致部分地區配額不足，例如都會區罷免連署“很熱”，有些不用議員幫忙，或是已和議員配合得很好，而需要援助的反而是台東、花蓮，在地議員少，換算百分之三十的額度，能進補的數量不多，效益不大。



據報導，就連柯建銘都反對“百分之三十責任額”，直批如同“腳趾般的額度”，現在是歷史的一刻，“大罷免”民進黨應該負起全責，自己完成任務，民進黨應該直接衝到超過二階門檻，沒有額度上限。如果要公民團體承擔，民進黨怎麼稱自己為最守護台灣的政黨？柯建銘當場表示會與高層再溝通。



有與會人員形容，這是一場沒有結果的會議，而且公民團體反替民進黨“上一場民主震撼課”，當副秘書長何博文向罷團宣布議員連署責任額為“得票數的百分之三十”時，罷團不僅反應冷淡，還問出犀利問題，似乎對此策略不埋單，讓何博文當場臉色凝重。因此，有罷團人士悲觀預估，二階連署通過選區可能從上看二十區，下修至十到十五區。



民進黨中央之所以提出黨籍縣市議員“責任額”的決策，表面上是為罷團助一把力，為罷團徵集連署書“添磚加瓦”，但卻是在折射了“體制”的“按部就班”痼疾的同時，也暴露了民進黨中央要把“大罷免”的“功勞”掠為己有的意圖。這當然讓那些早在去年七八月間就醞釀罷免部分國民黨“立委”的罷團，相當“不爽”。



而且，也讓罷免團體擔心，他們及民進黨所嘲諷的由國民黨發動的罷免民進黨“立委”所徵集到的連署書合格率偏低的情況，可能會在“百分之三十責任額”的背景下，民進黨縣市議員為了完成任務，將會“五十步笑百步”地重蹈覆轍，這也是當晚罷團質疑合格率將會偏低的原因。



而且，在一些民進黨縣市議員當選率偏低，或是人口疏落的鄉村，這個“百分之三十責任額”，可能會適得其反，於“大罷免”無補。正如有罷團代表所指，民進黨在花蓮縣僅有三名議員，三人在二零二二年的“九合一”選舉中總計得到一萬一千二百零三票，以百分之三十換算約為三千三百六十一份連署書，對第二階段“門檻”的一萬九千三百七十七份連署書來說，簡直是杯水車薪。



另外，《公職人員選舉罷免法》規定，已經參與了第一階段連署的選民，不能參加第二階段連署。對此，已經操作過第一階段連署的罷團，可能對曾經參與第一階段連署的選民會有記憶或印象，發生差錯率的機會較低；而民進黨藉縣市議員在第二階段連署才加入，就缺乏罷團的“辨識度”，這也是罷團對民進黨藉縣市議員徵集的連署書“合格率偏低”的疑慮所在。



在民進黨中央與罷團發生“拗撬”而導致不愉快之下，罷團雖然仍將會“趁熱打鐵”，但可能因為對民進黨中央不滿，而“冷待”民進黨的支持。因而兩者將難以扭成一股繩。嚴重的話，可能會導致“大罷免”消風，即使是有部分“罷免案”能夠成立，在第三階段投票時，也將會受挫，重演“罷免基隆市長”被否決的一幕。