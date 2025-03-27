﻿李在明案二審無罪　攪動韓國政局

左圖：李在明（前排左二）26日被判無罪，料將獲得更多政治支持。／美聯社；右圖：尹錫悅支持者26日在首爾示威，要求逮捕李在明。／美聯社（圖片來源：大公網） 中評社北京3月27日電／據大公網報導，韓國首爾高等法院26日對最大在野黨共同民主黨黨首李在明涉嫌違反《公職選舉法》案作出二審判決，推翻一審判決結果，李在明被判無罪。作為下屆總統選舉熱門候選人，無罪判決將使李在明獲得更多政治支持。不過，檢方已表明將繼續上訴至大法院（最高法院），李在明能否順利參選仍有變數。另一方面，韓國總統尹錫悅彈劾案宣判日期預計將推遲至4月。兩起案件的最終結果互相交織，將共同影響未來韓國政局走向。



首爾高等法院26日對李在明案作出二審判決，推翻一審“有期徒刑一年、緩刑兩年”的判決，改判李在明無罪。李在明對法院“以真相和正義為基礎做出正確的判決”表示感謝，並敦促檢方不要再“浪費國力”。但檢方仍表示將繼續上訴至大法院。根據韓國法律，大法院應當在二審宣判後3個月內（即6月底之前）作出三審判決。若大法院維持無罪判決，李在明的政治前途將不受影響；若大法院作出有罪判決，李在明不僅將失去國會議員資格，還將在10年內被剝奪被選舉權，無法參加總統選舉。



檢方2022年以涉嫌違反《公職選舉法》起訴李在明，指控其2021年競選總統期間謊稱不認識牽涉一起地產腐敗案的關鍵人物，且在國會作虛假陳述。二審法院認定，李在明引發爭議的言論不屬於“發布虛假事實”，因此判定他無罪。



總統彈劾案宣判日仍未定



李在明案受到高度關注，與尹錫悅彈劾案宣判在即、韓國政局暗流湧動的背景有關。尹錫悅彈劾案審理時間已逾百日，成為韓國審理時間最長的總統彈劾案。憲法法院宣布將於27日上午宣判40起普通案件，但截至26日晚仍未公布尹錫悅彈劾案宣判日期。韓媒指出，憲法法院連續兩天進行宣判的情況僅在30年前發生過一次，因此尹錫悅彈劾案很可能不會在本周內宣判，而是將推遲至4月。考慮到兩名法官將於4月18日卸任，宣判日期預計將在4月18日之前。



若尹錫悅遭彈劾並被罷免總統職位，韓國須在60天內、即最晚6月中旬舉行新一屆總統選舉。這個時間節點與李在明案三審判決時間非常接近。韓媒17日公布的民調結果顯示，共同民主黨支持率升至44.3%，領先尹錫悅所屬的執政黨國民力量黨5.3個百分點；在下屆總統候選人中，李在明以46.9%的支持率遙遙領先，位居第二的僱傭勞動部長官金文洙支持率僅為18.1%。若李在明得以參選，共同民主黨有望重新掌權。



國民力量黨對李在明二審被判無罪表示“遺憾”。尹錫悅的支持者26日在首爾高等法院附近示威，要求立即逮捕李在明。共同民主黨則指責檢方是“內亂頭目”尹錫悅的幫兇，並要求最高檢察院檢察長沈雨廷引咎辭職。