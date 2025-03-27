深圳側設“一地兩檢”口岸　便利資源流通

圖：港深西部鐵路深圳段擬經深圳灣口岸連接至前海。圖為香港市民經深圳灣口岸入境深圳。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月27日電／據大公報報導，港深西部鐵路作為粵港澳大灣區重要的跨境基建項目，建設意義重大，不僅提供跨境鐵路服務，也具備香港境內城市通勤功能，滿足北部都會區內洪水橋／廈村新發展區以及流浮山、尖鼻咀及白泥一帶（統稱“流浮山”）的本地出行需求。



為提升通關便利性和出行體驗，更好發揮跨境鐵路的吸引力和效益，港深雙方同意於深圳側設“一地兩檢”口岸，香港境內不設清關設施。兩地政府後續將進一步商討“一地兩檢”的具體安排，依據實際運作需要劃分香港和內地口岸區範圍，並適時開展相關咨詢及立法工作。



提升灣區商務活動效率



國家高端智庫CDI資深研究員宋丁分析，“從直觀層面來看，這一模式顯著提高了鐵路的運營效率。而從國家戰略層面來看，這一融合有助於優化區域發展格局，將對港深兩地乃至整個大灣區的發展產生深遠影響。”宋丁指出，從通關效率提升角度來看，在深圳側設立“一地兩檢”口岸後，旅客可以在同一地點一次性完成香港和內地的出入境手續。對於商務人士來說，則意味著可以更高效地穿梭於港深兩地，開展各類經貿活動，減少時間成本，提升大灣區整體商務活動效率。同時，口岸設施的集中設置，也便於相關部門進行統一管理和服務優化。



宋丁指出，在深圳側設“一地兩檢”口岸是港深西部鐵路建設的一大亮點。這不僅將提升通關便利性，改善旅客出行體驗，增強跨境鐵路的吸引力和效益，更重要的是，通過港深西部鐵路，香港居民能夠更加便捷地進入前海，深度參與到深港現代服務業合作之中。這一模式打破了地域限制，極大地便利了兩地資源的流通與共享。從兩地自身發展角度而言，它為香港和深圳的產業升級、創新發展提供了廣闊空間，對未來兩地的深度融合發展意義非凡。