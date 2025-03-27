香港文憑試開考在即　調查：八成考生壓力大

優才資源中心表示，雖然近年文憑試考生人數減少，但備考壓力仍然未減。（大公報） 中評社香港3月27日電／﻿大公報報導，香港中學文憑試（DSE）筆試下星期開考，有機構昨日（26日）公布的調查發現，逾八成考生壓力達“大”以上，而女生“非常大”比例（28.5%）較男生高4.8%，大部分考生感到壓力的原因是考試成績。有逾六成考生能應對壓力，但5.8%表示完全無法承受。調查發現，參加STEM的考生比未參加STEM的考生更傾向於制定個人溫習時間表。



優才資源中心有限公司於去年11月至今年1月期間，以不記名問卷方式訪問了4484位來自51間不同地區學校的應屆中學文憑試考生，共占全港文憑試考生約9.8%。是次調查的男女比例為1.22：1。



有關壓力來源方面，約六成受訪考生認為壓力來源主要是個人因素（64.8%）。其中女生（68.5%）較男生（61.7%）為高。而學校組別及不同父母教育程度對個人及外在因素大多為六比四。



5.8%“完全不能承受壓力”



壓力原因方面，74.7%考生因考試成績感到壓力，其次為個人前途（64.6%）和個人期望（61.1%），可見考生給自己的壓力相對大；同時，女生在這三方面的壓力感受均高於男生。



在升讀中六後的壓力方面，82%考生壓力達“大”以上，女生的壓力程度一般較男生高，有28.5%受訪女生選擇壓力“非常大”，比男生（23.7%）高4.8%。另外，父母教育程度為小學的考生占非常大壓力最高（28.7%）。



承受壓力方面，63.8%考生認為大部分能夠承受現有壓力，但仍有5.8%考生認為完全不能夠承受壓力。自2021年，完全不能承受壓力的考生持續上升，由3.5%升至5.8%，但較上年上升0.4%。就學校組別而言，Band 1考生能夠承受大部分壓力比例最高（66.1%），而Band 3考生中完全能夠承受壓力的比例最高（12.7%）。

