瓊港簽署合作備忘錄　深化五領域合作

圖：3月26日，香港特區行政長官李家超在海南出席瓊港合作備忘錄簽約儀式。圖為李家超（後排左）和海南省委書記馮飛（後排右）見證雙方簽署合作備忘錄。＼香港特區政府新聞處（圖片來源：大公網） 中評社北京3月27日電／據大公報報導，香港特區政府與海南省政府26日在海南博鰲簽署合作備忘錄，雙方將在經貿投資、金融、數據流動、旅遊、人才交流五個領域深度合作，實現香港與海南優勢叠加，深化瓊港經貿交流。



香港特區行政長官李家超與海南省委書記馮飛出席簽約儀式，深化兩地合作。李家超在致辭時表示，特區政府全力發揮香港在“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，助力引入國際項目到海南、服務海南資金投資海外市場所需，與海南省併船出海，一同走向全球。＼大公報記者 黃寶儀、李紫妍、何玫博鰲報導



博鰲科技與創新論壇6月在港舉行



李家超致辭指出，香港與海南關係密切，兩地人流、物流和資金流往來頻繁。香港一直是海南最主要的外資來源地。同時，海南積極投資香港，海南省人民政府更是第一個內地省政府，使用香港的融資平台和專業服務發債。海南已經連續三年在香港發行離岸人民幣債券，總額達到130億元人民幣。



今年是海南省迎來自由貿易港封關運作、擴大開放的一年。李家超說，香港一直支持自由貿易和多邊主義，特區政府全力發揮香港在“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，助力引入國際項目到海南、服務海南資金投資海外市場所需，與海南省併船出海，一同走向全球。香港亦將促進粵港澳大灣區與海南自貿港聯動發展、互利共贏，為國家的高質量發展和高水平對外開放，貢獻更大力量。



中央政府支持瓊港“雙向聯動”



李家超表示，非常歡迎海南擴大香港專業服務人士在海南的認可範圍，為香港的專業服務界提供更多發展機會，與海南專業服務業的國際化水平優勢互補，凝心聚力服務海南自貿港蓬勃發展。



海南省委書記馮飛致辭時表示，香港作為世界著名的自由港和國際金融貿易航運中心，擁有高度國際化的營商環境，成熟的專業服務體系，廣泛的國際聯繫網絡，在全球經濟格局中占據著舉足輕重的地位。相信此次簽約必將開啟兩地攜手共進、共創輝煌的新篇章。