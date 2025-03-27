中國團隊成功將基因編輯豬肝臟移植人體

本次研究中基因編輯豬肝臟移植示意圖。（研究團隊供圖）（圖片來源：新華社） 中評社北京3月27日電／據新華社報導，中國研究團隊倫敦時間26日在英國《自然》雜誌在線發表論文，報告世界首例將基因編輯豬的肝臟移植到腦死亡人體內的成功案例，移植的肝臟各項生理功能表現良好，這將有助於解決移植器官短缺問題。



中國科學院院士竇科峰帶領西京醫院等機構的研究團隊，以一只經過6處基因編輯的豬為供體，將豬的肝臟移植到一名已腦死亡但身體基本機能仍被維持的人的體內，人類受體自身的肝臟被保留，以此模擬臨床肝衰竭患者的替代支持治療過程。



“我們觀察到，移植的經基因編輯的豬肝臟在人體內能夠發揮生理功能，正常分泌膽汁，血供和病理結果均良好。”竇科峰對新華社記者介紹，在移植後的10天觀察期內，未見超急性排斥反應，未發現豬內源性逆轉錄病毒在人體傳播的情況。



《自然》雜誌專門就這篇論文舉行在線記者會，介紹這是已知的全球首個將基因編輯豬的肝臟移植給腦死亡人類受體的成功案例，論文發表標誌著這項去年3月完成的研究成果得到國際學術界承認。《自然》網站相關報導表示這是“將動物器官移植給人的一個里程碑”。



英國牛津大學移植學教授彼得·弗蘭德評價說，“這是一項重要的研究”，推動了從動物向人類的異種器官移植科研領域的發展，手術技術“非常精妙”，表明在臨床上應用相關技術是可行的。