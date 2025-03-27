港大醫學院引內地技術治骨髓瘤

港大醫學院率先採用CAR-T細胞成功醫治多發性骨髓瘤患者，為本港首例。（大公報） 中評社香港3月27日電／大公報報導，香港大學李嘉誠醫學院採用嵌合抗原受體T細胞（CAR－T細胞）治療血癌，最近成功為一位多發性骨髓瘤末期患者進行此療法，療效理想，是本港首宗案例。這也是香港首次使用內地製造的先進CAR－T細胞療法，創香港引入內地新型細胞治療技術先例。



港大醫學院臨床醫學學科內科學系講座教授鄺沃林表示，現有的先導CAR－T細胞治療計劃，目標是每年治療五至十名骨髓瘤患者，希望今年內可以引進所有在內地製造的治療血液腫瘤的CAR－T產品。



此種細胞療法是從患者血液中提取其自身的T淋巴細胞，經體外基因改造後，使其表達出一種稱為嵌合抗原受體的蛋白（CAR），改造成功後將會回輸到病人體內，能精準辨別和殲滅腫瘤細胞，回輸過程可在一小時內完成。



通過“指定患者藥物”引入本港



而用於骨髓瘤的CAR－T細胞專門針對一種蛋白質名為B細胞成熟抗原（BCMA）。團隊採用了來自內地製造商的BCMA CAR－T細胞產品，這是該產品首次在內地以外的地區應用。港大醫學院副院長（研究）謝偉財表示，這是目前最有效的骨髓瘤治療策略之一。他還透露，產品目前未在港註冊，是通過“指定患者藥物使用計劃”引入本港，從收集病人細胞至運抵本港，共花費三至四星期。



C先生是本港首位接受此細胞療法的患者。他自2010年起患有骨髓瘤，接受治療後又復發，並出現嚴重疼痛及失禁症狀，去年被確診為末期骨髓瘤。而在去年年底接受CAR－T細胞療法後，現幾乎完全康復。其主診醫生直言，CAR－T是終極治療手段，否則病人可能無法存活至今。

