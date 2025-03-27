捅破手機行業天花板的會是機器人嗎？

vivo宣布正式成立機器人實驗室（圖片來源：新華社） 中評社北京3月27日電／據新華社報導，當手機公司開始造機器人，是不是“人手一個”就不再是遙不可及的夢想了？



3月25日，博鰲亞洲論壇2025年年會於海南博鰲啟幕。作為博鰲亞洲論壇理事會成員及其連續四年的戰略合作夥伴，vivo攜藍科技矩陣、vivo混合現實頭顯、6G領域等最新技術成果亮相博鰲，並宣布正式成立vivo機器人Lab，發力布局機器人賽道。



對此，vivo執行副總裁、首席運營官，vivo中央研究院院長胡柏山在題為《科技為器，人文為道》的演講中表示，手機行業即將邁入新階段。胡柏山認為：“機器人是手機行業的未來，它將成為聯接物理世界和數字世界的橋梁，但依舊會遵循以人為本、回歸用戶場景創造極致體驗的價值準則。”



實際上，早在2023年，胡柏山就曾劇透過機器人將是vivo會順勢切入的行業。他認為：“最合適做機器人的就是手機行業，甚至沒有之一。”在去年的博鰲亞洲論壇以及今年1月份舉行的“vivo會客廳”開放日活動上，胡柏山曾透露機器人賽道將是vivo布局未來的重要賽道。



機器人漸行漸近



大眾是因為春晚上驚艶的“賽博秧歌”才真切感受到了機器人的熱度，但實際上，在產業領域，機器人早已成為科技創新的熱門賽道。



今年的《政府工作報告》指出，要建立未來產業投入增長機制，培育生物製造、量子科技、具身智能、6G等未來產業。這是具身智能首次被寫入《政府工作報告》。在談及持續推進“人工智能＋”行動部分，《政府工作報告》指出，要大力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備。這也是《政府工作報告》中首次提及智能機器人。



根據2024年工業和信息化部印發的《人形機器人創新發展指導意見》，到2025年，人形機器人創新體系初步建立，整機產品達到國際先進水平，並實現批量生產；到2027年，構建具有國際競爭力的產業生態，綜合實力達到世界先進水平。