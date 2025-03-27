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馬斯克：特朗普汽車關稅對Tesla影響重大
http://www.CRNTT.com
2025-03-27 11:24:36
中評社香港3月27日電／美國總統特朗普宣布將對所有進口汽車徵收25%關稅後，表示其主要顧問兼Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克並未對此事發表意見，因當中可能存在利益衝突，而他亦從未在業務上要求有任何幫助。
當被問到新關稅是否對Tesla有利時，特朗普表示，這些關稅可能無害，甚至可能是有利，特別提到Tesla在德州及加州設有組裝廠，認為關稅對任何在美國擁有工廠的公司都是一件好事。不過，其後馬斯克在X上表示，Tesla並非毫髮無傷，關稅對於公司的影響仍然重大。
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