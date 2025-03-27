來自華商領袖與華人智庫圓桌會議上的聲音

博鰲亞洲論壇華商領袖與華人智庫圓桌會議舉行（圖片來源：新華社） 中評社北京3月27日電／據新華社報導，“華商在中外貿易和文化交流中起到重要作用”“培養好青年華商領袖，是促進未來可持續發展的關鍵”……3月26日上午，博鰲亞洲論壇2025年年會·華商領袖與華人智庫圓桌會議在海南博鰲舉行，圍繞“變局開啟新局 發展創造未來”主題深入探討。



會議由國務院僑務辦公室主辦，來自15個國家和地區的23名華商代表、民營企業家和智庫專家出席會議。大家聚焦“普惠包容的經濟全球化：華商機遇與挑戰”“新質生產力與中國式現代化”“促進民心相通，構建亞洲命運共同體”三個分議題分享體會。



“作為亞洲和全球經濟發展的重要支柱，中國始終以積極主動的姿態推動世界和平與經濟前行，華商企業在區域合作中發揮重要作用。”泰國正大集團董事長謝吉人說，只要我們堅持開放、合作和創新精神，克服當前困難，就能助力實現亞洲以及全球經濟可持續發展。



全國工商聯咨詢委員會委員、新希望集團有限公司董事長劉永好分享了自己的創業經歷後表示，黨和國家支持民營企業發展，新質生產力不斷創造經濟新增長點，中國超大規模市場優勢、巨大市場需求不會改變，我們有信心、有底氣迎接各種挑戰，用自身工作的確定性應對形勢變化的不確定性。



北京大學光華管理學院院長劉俏認為，在全球化時代，有一句話是“做自己，在一起”，把自己的事情做好了，大家才能更好地為推進普惠包容的經濟全球化注入動能。



香港中華總商會會長、香港新華集團主席蔡冠深說，在推進中國式現代化進程中，香港可以從“打造大灣區科技創新高地和高端人才匯聚地”“促進低空經濟發展”等方面積極作為。“我們將更好地架起內聯外通的橋梁，推動更多海外科創企業與內地企業對接，對外講好中國故事，為經濟社會高質量發展作出新貢獻。”



“自動駕駛作為新質生產力的代表，正在為中國式現代化注入科技力量。”圍繞自動駕駛科技如何賦能中國式現代化，廣東歐美同學會副會長、廣州文遠知行科技有限公司董事長韓旭表示，通過積極參與國際標準制定、推進技術研發產業化應用，中國正與全球夥伴攜手共建開放包容共贏的自動駕駛生態圈，為世界提供自動駕駛中國方案。