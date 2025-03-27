﻿韓國山火致24人遇難　滅火直升機墜毀

左圖：韓國一架參與滅火的直升機26日墜毀。／美聯社；右圖：韓國山火持續燃燒，造成嚴重人員傷亡。／路透社（圖片來源：大公網） 中評社北京3月27日電／據大公報報導，據韓聯社報導：韓國東南部地區山火持續燃燒，截至26日已造成至少24人遇難，另有26人受傷。一架參與滅火的直升機26日墜毀，機上一名飛行員遇難。



韓國中央災難安全對策本部26日表示，自21日開始燃燒的山火已造成24人遇難，26人受傷，其中12人重傷；約2.7萬居民被疏散，209處住宅、工廠、倉庫等建築被燒毀。慶尚北道義城郡受災最嚴重，共有20人遇難、7人重傷；慶尚南道山清郡4人遇難、5人重傷。當地時間26日中午12時51分，一架S－76直升機在義城郡滅火時墜毀，機上飛行員遇難。韓國當局正在調查確切的事故原因，並一度禁止直升機參與山火救援，直至當地時間26日15時30分才恢復使用直升機滅火。



韓國軍方26日增派990人和48架直升機參與滅火工作。韓國國防部稱，軍方迄今共調動約6000人和242架直升機協助控制山火。代行總統職權的國務總理韓德洙26日發表國民談話，表示山火情況不容樂觀，政府正全力滅火救災。由於慶尚北道北部地區火勢蔓延過快，韓國當局暫時無法測算受影響面積。



中國外交部發言人郭嘉昆26日回答關於韓國山火的提問時說，中方對遇難者表示哀悼，向遇難者家屬和受傷人員表示慰問。