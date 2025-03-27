貴州：緊盯堵點淤點痛點　推動優化營商環境

貴州烏江集裝箱新航線迎來首航（圖片來源：新華社） 中評社北京3月27日電／據中央紀委國家監察網站消息，不久前，貴州省鬆桃苗族自治縣紀委監委幹部在監督檢查中瞭解到，某民營企業因項目驗收進度緩慢，導致部分惠企政策未兌現，影響到企業發展。縣紀委監委隨即就有關情況進行核查，督促相關職能部門提升效率，加快項目驗收。



貴州省紀檢監察機關立足職能職責，開展影響營商環境不正之風和腐敗問題專項治理，著力打通堵點淤點痛點。省紀委監委印發專項治理工作方案，聚焦政策落實不到位、政務服務不作為、行政執法不規範和政商關係親清不分4類問題，清單式羅列19種具體表現作為專項治理重點。全省各級紀檢監察機關圍繞政商關係親清不分、以權謀私、利益輸送等問題，深入職能部門、行業企業及項目一線明察暗訪，發現並推動解決一批突出問題。



貴州省紀委監委派駐省商務廳紀檢監察組督促省投資促進局、省市場監管局、省商務廳等被監督單位找准突出問題，監督推動解決“新官不理舊賬”、漠視企業訴求、惠企政策不兌現等方面問題。貴陽市紀委監委聚焦促進民營經濟發展及優化營商環境政策落實，定期與市發改委等部門負責人座談，對配套政策的制定與實施情況開展監督，推動各項惠企政策直達企業。



貴州省紀檢監察機關把深挖問題線索作為治理工作的重要內容，通過監督檢查找線索、平台聯通收線索、上門走訪問線索等方式，拓寬發現問題線索渠道、開展靶向糾治。各地充分利用門戶網站、微信公眾號等平台公布損害營商環境舉報電話，加大宣傳力度，引導企業、群眾積極參與監督，圍繞信訪舉報、便民服務熱線反映問題進行梳理，逐一交辦開展核查。



安順市紀委監委加強與政務服務中心、信訪、司法等職能部門的溝通協作和信息共享，對各渠道反映的相關問題及時研判篩查、嚴查快辦。畢節市紀委監委針對交通運輸、城市綜合執法等領域企業投訴較多情況，到相關企業開展實地走訪，發現和嚴肅查處某縣3名幹部故意刁難、吃拿卡要問題。



堅持系統施治，促進形成發現問題、查辦案件、促改促治、完善發展的全鏈條閉環監督機制。貴州省紀委監委黨風政風監督室相關負責同志介紹，一方面強化案件查辦，深化運用“四種形態”，對違規經商辦企業、以權謀私、吃拿卡要等損害市場公平行為一查到底、從嚴追責。另一方面，堅決整治違規接受管理和服務對象宴請等可能影響公正執行公務的行為，深挖違規“吃喝”“送禮”背後的政商勾連、利益輸送等問題。