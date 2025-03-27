﻿模擬風暴襲港　粵港澳消防聯手救援

左圖：三地消防人員進行坍塌搜救事故演練。右圖：有市民嘗試自行劃艇撤離時墮海，人員用遙控救生浮標，快速為海上待救者建立浮力。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月27日電／據大公網報導，香港消防處聯同廣東省消防救援總隊和澳門消防局，25日起一連三日，在港聯合舉辦歷時48小時的粵港澳大灣區應急救援聯合演練“聯城－2025”，以提升粵港澳大灣區應對極端災害的聯合救援能力。演練模擬香港遭遇台風及暴雨等極端天氣，全港多處發生大型緊急事故，本港救援資源變得緊張，要向粵澳提出支援請求，粵澳派出75人支援、多輛消防車及工具，約四小時內抵港。



昨日演練期間，上午在消防及救護學院模擬風暴來襲期間觸發多重危機；三地救援人員在多個災難場景，運用三地不同裝備及技術，成功完成高空、交通意外、水浸、坍塌、危害物質事故等救援任務，廣東省消防救援總隊首次派出排澇機械人到港，協助將地下停車場的積水抽走；下午模擬鯉魚門沿海低窪地區因風災出現水浸，約500名村民被困要撤離，三地人員分別組成了舟艇救援隊、水域救援隊、災區救援隊和無人機隊進行救援，有市民嘗試自行劃艇撤離時墮海，演練動用無人機和遙控救生浮標，分別偵測定位和空投浮物，快速為海上待救者建立浮力。



保安局局長鄧炳強昨日在其社交平台表示，今次演練意義非凡，除標誌著三地打破地域限制，粵澳消防車首次到港協助救援之外，同時亦全面檢驗三地應急救援能力，以守護市民生命財產為目標，為實現大灣區應急救援資源共享立下里程碑。