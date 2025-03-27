泰國總理佩通坦挺過不信任投票

泰國總理佩通坦（中）26日向國會議員表示感謝。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月27日電／據大公網報導，綜合美聯社報導：泰國國會下議院26日就針對總理佩通坦的不信任動議進行表決，最終該動議被否決。佩通坦隨後在社交媒體發文，感謝各方“充分履行人民代表職責”，並表示每一票都會成為她和內閣團隊繼續為人民努力工作的動力。



泰國國會下議院26日上午舉行會議，就針對佩通坦的不信任動議進行表決，最終以319票對162票的表決結果否決該動議，另有7名議員棄權。佩通坦表示，感謝各方充分履行人民代表職責，感謝內閣團隊對所有議題進行了詳細說明，也感謝無論是執政黨還是反對黨的國會議員，積極參與監督過程，確保國家利益。她說，此次表決中的所有投票，無論是支持票還是不信任票，都會成為她和內閣團隊繼續為人民努力工作的動力。



現年38歲的佩通坦是泰國前總理他信的小女兒，她於2024年8月16日當選泰國總理。此次不信任動議由反對黨發起，泰國國會對此進行了為期兩天的辯論。主要反對黨人民黨指責佩通坦缺乏經驗、在經濟和國家安全問題上應對不當，還指控佩通坦為父親謀取優待。佩通坦堅決否認反對黨的指控。他信於2023年結束多年流亡生涯回到泰國，因貪污瀆職等罪名被判囚8年，但後來獲泰國國王減刑和赦免，2024年8月18日重獲自由。