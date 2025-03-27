10套小學人文及科學科課本獲通過

中評社北京3月27日電／據大公網報導，改革後的香港小學人文科及科學科課程，將於今年九月新學年分別在小一及小四級起正式推出。近日，教育局已先後完成有關教科書的評審，共通過了四套人文科課本和六套科學科課本，並已上載於適用書目表。



最貴售386元 最平174元



在已獲評審的人文科及科學科課本中，各有一套為電子書。售價方面，以科學教科書差異較大，小一級一套兩册最便宜為174元，但最貴為386元，相差達1.2倍。因應科學科課程設“航天與創新科技”主題，多套教科書均有包含相關內容，鼓勵年輕人好好學習和鍛煉身體，推動科技發展造福人類。



根據特區政府教育局適用書目表，三套實體的小學人文科課本已於上月27日通過評審，餘下一套電子書1.0版本亦於上月獲評審。按價錢計，各套人文科小一級課本定價由180元至236元不等，其中，教育出版社的《今日人文》實體及電子書均為最低的180元。



在科學科方面，五套實體書及一套電子書均於三月通過評審，而各套教科書的定價較參差，最貴為尊科數碼教育服務出版的《小學科學探索》，小一級一套兩册售386元，最便宜的是現代教育研究社出版的《現代小學科學》，只售174元。其餘四套科學科教科書定價範圍則處於220元至246元。