萬千社工看祖國　“港式”庇護工場扎根佛山

左圖：踏入容桂伍威權庇護工場農療科普基地，一片綠意盎然。交流團成員對於農療模式特別感興趣。右圖：“香港萬千社工看祖國”心連心佛山交流團合影。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月27日電／據大公網報導，微風輕拂，園內綠意盎然，一座由舊廠房改造的“港式”農療基地，如今成為了殘障人士身心康復和自力更生的“療癒農田”。



26日，香港萬千社工看祖國─“心連心”佛山交流團活動進入第二日，來自超過90家香港社福機構的400多位社工，走訪了多個與香港淵源深厚的機構，包括容桂伍威權庇護工場農療科普基地、受港式社區服務影響的順德區容桂街道華口社區、北滘鎮林頭社區等，瞭解這些機構不一樣的運作模式，深入交流經驗。



園藝＋農務 實現自力更生



踏入容桂伍威權庇護工場農療科普基地，只見綠油油的藤蔓攀附在田間的種植架上，數串青中透紅的小番茄特別醒目。這裡不僅是一個農場，更是一個幫助殘障人士身心康復的“療癒農田”。“我們通過園藝活動，結合農務訓練，幫助殘障人士逐步適應社會，實現自力更生。”佛山市順德區容桂伍威權庇護工場經理曾偉祥介紹，庇護工場目前有90多名殘障人士，長期以來得到香港公益基金和一些社福機構的支持，為此園內香港元素特別多。