鄧炳強函《明報》　質疑文章偏頗誤導

中評社北京3月27日電／據大公網報導，保安局局長鄧炳強昨日（26日）致函《明報》，表示該報專欄“編輯室手記”的一篇文章內容偏頗誤導，有關他月初離港前往泰國統籌營救在緬甸被禁錮的港人後會見傳媒的回應，文章只集中講述記者提問官員外訪刊憲的合理性，卻完全沒有提及他回應時已清楚指出營救關乎被禁錮港人的生命安全，行動有隱蔽性，事前公開會影響拯救行動，亦影響了生命。



鄧炳強在信中指出，他一向樂意回答媒體的提問，向市民解說與局方相關事宜；而在當日會見傳媒時，已開宗明義講述離港的原因是統籌人命攸關的營救行動。



重申赴泰營救關乎生命需保密



鄧炳強相信全港市民都關心被禁錮港人的安危及行動的成效，然而，《明報》記者在清楚離港原因後，仍然只著眼於外訪的公布安排，並非港人的安全，難免令人覺得《明報》的著眼點旨在找政府不足的地方，而不是關心港人。



《明報》文章中，完全不提及行動需要保密，以確保港人安全的回應，剝奪市民瞭解事情的全面知情權。此舉令人不禁懷疑《明報》取態，是否再次誤導讀者以為他純粹針對記者，並沒有回答記者的提問。



他重申，作為保安局局長，有必要向市民提出該報可能的編采方針，令市民可以慎思明辨。他歡迎《明報》對他的批評，但如果《明報》是一個負責任的媒體，應確保文章公平、客觀、不偏不倚，不能隱藏官員的回應。鄧炳強又強調，對偏頗誤導的報導，必然挺身指出，從不畏縮。