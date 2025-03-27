調整急症室收費　縮短病人候診時間

中評社北京3月27日電／據大公網報導，公營醫療收費改革措施下，公立醫院急症室對非危殆或危急病人的收費，明年起增至400元。醫務衛生局局長盧寵茂昨日表示，急症室成本高，400元共付額已考慮病人負擔能力、如何善用服務和分擔成本等因素，認為收費水平合理。他又說，公營醫療收費與私院相差很遠，不認為調整收費後，會推高私營市場的收費。



盧寵茂表示，調整收費並非為收回成本，又說政府沒有準確數字，在急症室調整收費後會有多少病人流向私營市場，但根據上次於2017年調整收費的經驗，有關數字約為5%，他期望今次調整收費後，急症室分流的人數會更多。醫管局目標讓急症室內90%的第三類緊急病人，可在30分鐘內得到診治，但現時只達到約70%，所以希望透過收費改革，改善第三類病人的診治率能夠達標。



社會關注政府會否考慮增加夜間診所，分流急症室的壓力。盧寵茂說，醫管局過去在流感季節、長假期前後，都有加強服務，並會繼續推動，同時鼓勵私家醫生延長診症時間，及在假期提供更多服務。公營醫療收費改革與推動基層醫療是環環相扣，如果純粹增加夜診、而不調整急症室等服務收費，市民仍不會尋求私營診所的夜診服務。反之如果不增加夜診，調整收費後，市民將欠缺選擇，因此需要“兩條腿走路”。