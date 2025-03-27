醫管局澄清：每次可配發24周藥物

中評社北京3月27日電／據大公網報導，政府實行公營醫療收費改革，公立醫院專科門診及家庭醫學門診的藥費均加價，藥量最多四星期，不少市民擔心是否需要每月都要到醫院取一次藥。醫院管理局昨日澄清，“四星期”的說法並非指最多派四星期的藥，僅是計算收費的單位，醫生仍可配發最多24星期的藥物。



醫管局又表示將優化醫療費用減免機制，一人家庭的入息限額放寬入息中位數的150%，即15150元；資產限額亦放寬至與申請公屋看齊，目標讓病人於最快明年第二季可經“HA Go”申請。



專科門診及家庭醫學專科門診明年元旦起生效新收費，專科門診每項藥物收費升至20元，家庭醫學門診服務每項藥物收費為5元，藥量均最多為4星期。醫管局行政總裁高拔陞昨日在電台節目表示，“最多4星期”的說法並非指最多派4星期的藥，只是計算收費的單位。他強調派藥流程一向有彈性，由醫生向病人瞭解實際情況而定，“可以是派16個星期、18個星期、19個星期，都沒問題的，上限為24個星期”。



減免期限延長至18個月



政府指改革所得全數投放公營醫療，透過三方面加強醫療保障，包括優化費用減免機制、增設全年收費上限、加強危重病人自費藥械資助。優化費用減免機制下，資產上限將放寬至與申請公屋看齊，同時放寬收入上限。優化後，2人或以上家庭的入息限額，將由家庭住戶每月入息中位數的75%增至100%，一人家庭增至150%，即可達到申請門檻。舉例，一個沒有長者成員的二人家庭，其每月入息不超過22600元，資產不超過387000元，即可申請部分減免。一人家庭每月入息不超過15150元，資產不超過286000元，可申請部分減免。



優化安排亦會放寬家庭定義，現時與家人居住的未婚病人，以往要提交父母的入息及資產作審查，未來可只需提供自己的財務文件，便能申請費用減免。當局同時擴闊醫療費用減免期限，由最長12個月延長至18個月，但需通過經濟審查，其間如果需要再申請減免，毋須再提交文件。醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅表示，優化費用減免機制後，預計受惠人數由30萬增至140萬，但難以預計未來申請減免的人數，將視乎推行情況，再探討調整人手和安排。