房屋局：居屋細單位研採用開放式廚房

中評社北京3月27日電／據大公網報導，居屋啟德啟欣苑的廚廁因為採用預制組件，不能改動，早前引起社會熱烈討論。房屋局局長何永賢昨日表示，今年起推售的居屋將進一步優化設計，例如不提供廚房灶台、室內的晾衫杆等，積極研究在小型單位採用開放式廚房。



啟欣苑於今年初起陸續入夥，但浴室及廚房屬預制組件，不能改動間隔，有准業主於收樓後才獲通知，認為單位的實用性大減，最終決定撻訂，損失十多萬元。立法會議員梁文廣昨日在立法會大會提問，關注政府會否檢討出售房屋的設計，考慮增加開放式廚房戶型單位。



何永賢回應表示，公屋早於2002年開始，引入立體預制浴室及廚房，其後推展到居屋，至今已完成22個項目、共約8萬個單位。業主收樓後提交的執修清單，涉漏水等執修問題，較傳統現場施工項目的減少五成，顯示效果良好。



至於業主收樓後裝修，她表示，若涉及改動非結構墻，視乎工程性質，須通知房屋局獨立審查組，如涉結構或消防安全，應該徵詢專業人士意見。她表示，審批改裝工程的原則一向不變，與項目採用的建築方法無關，而是與本身的結構設計有關係，這原則適用於不同期數的房委會資助出售單位。



今年起推售居屋不設廚房灶台



何永賢說，現時居屋的廚房設計，是配合傳統家庭的明火煮食習慣及相關條例，提供四面防火間隔墻及防火門。但隨著社會進步，市民起居生活與飲食習慣轉變，例如單身人士或兩口子小家庭傾向簡單的煮食方式，政府積極研究配合，例如在小型單位採用開放式廚房。她指出，開放式廚房將涉及需增設自動灑水系統等消防裝置，相關係統須由註冊消防承辦商每年進行檢查，局方將會就建築成本效益和維修保養等展開更詳細的研究。



就著不少公屋租戶及居屋業主，收樓後棄置廚房的工作枱、水龍頭及鋅盤等單位原有配置，造成浪費，何永賢說，留意到居屋業主大多會按需要，在收樓後進行裝修，所以會於今年起推售的居屋，作進一步設計優化，移除一些從意見調查得知居民大多認為不太需要、亦與規例要求無關的配置，例如廚房灶台和室內的晾衫杆等，讓業主可以自行選購自己喜歡的款式。