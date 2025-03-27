違規經營簡朴房　議員促設阻嚇罰則

中評社北京3月27日電／據大公網報導，立法會前廳交流會昨日討論簡朴房規管議題。簡朴房規管新建議登記期改為一年，寬限期延長至登記期完結後三年，經專業人士認證即可。有立法會議員建議，政府應就簡朴房違規運營設立罰則。



房屋局局長何永賢於會後會見傳媒時表示，議員很支持簡朴房政策大方向，又提出不少具體意見，例如抽氣扇如何做到每小時換氣不少於5次、0.1平米通風窗是否足夠、工廈㓥房規管等。議員普遍支持收緊公屋富戶政策，但希望在“落地”時平衡法理和人情，同時多做工夫鼓勵公屋住戶“向上流”。她強調會小心考慮議員的意見。



倡辦課程培訓認證專業人士



工聯會立法會議員郭偉強表示，簡朴房在改建過程中若銜接得不太好，特別是租金方面仍會出現地下化情況，“所以我們會監察有關政策落實，以及建議政府就著地下化的違規營運，要有阻嚇性的罰則，以及要加強日後的巡查工作。”



立法會議員梁文廣提及認證簡朴房的專業人士的註冊情況，認為儘管合資格做認證的專業人士很多，但實際未必有很多專業人士願意參與認證。他建議政府開辦一些課程或培訓，令更多專業人士透過修讀課程成為可認證簡朴房的合資格人士，讓簡朴房認證過程更為暢順。



立法會議員顔汶羽表示，簡朴房的規管是為杜絕不適切房屋的重要政策，為住屋環境劃下最基本指標，為市場劃下下限線，確保市民的最基本生活環境。他指，在簡約公屋、過渡性房屋及公屋供應有序大幅增加下，簡朴房的租金不應該有明顯增幅，反而應要有所回落。