房協：“峻然”部分廚廁預制　間隔不得改動

中評社北京3月27日電／據大公網報導，房協昨日宣布推售的資助出售房屋中，觀塘“峻然”有部分單位的廚廁和浴室，採用了預制組件。房協物業發展及市場事務總監高雪瑩表示，售樓書已經明確列出，有關間隔不可改動。



“峻然”售樓書內容顯示，發展項目的每個住宅物業中，部分採用“組裝合成”預制鋼筋混凝土組裝。所有住宅物業業主及占用人不得改動或拆除作為結構組件的“組裝合成”構件的外墻和內墻、樓板和頂板。同時寫明，任何改建、加建或拆除工程，均可能受到適用法律和規例以及公契條款的限制，並可能需要事先獲得管理人及／或相關政府部門的批准／或同意。所有住宅物業業主及占用人在進行任何改建工程前，應尋求相關註冊建築專業人士的專業意見。



大公報記者昨日進入兩個示範單位參觀，內部已配備標準裝修，包括“聚然”1座18樓的C單位，實用面積474平方呎，售價399.7萬元，呎價為8432元；客廳約144平方呎，主人房約70平方呎，客房約50平方呎。單位右側為傳統廚房，內設廚櫃、煮食爐、抽油煙機等，客廳及洗手間亦設有冷氣機和浴室潔具。



“峻然”示範單位為2A座18樓B單位，實用面積451平方呎，售價396.1萬元，呎價為8783元；客廳約152平方呎，主人房約70平方呎，客房約50平方呎。示範單位設有開放式的中島廚房，以電磁爐代替明火灶。



兩屋苑的所有單位均設有“三合一”露台，集合露台、工作平台及冷氣機平台，室外冷氣機安裝和維修都更加安全。