﻿房協粉嶺觀塘新盤七折售　230萬上車

中評社北京3月27日電／據大公網報導，房屋協會昨日公布推售兩個資助出售房屋單位，分別是位於粉嶺市中心的“聚然”與觀塘安達臣道“峻然”，合共提供1604個單位，以市值七折出售，實用面積呎價7582至9669元。“聚然”細單位售價約230萬元起，“峻然”最貴的三房大單位售價近637萬元。



房協今次銷售計劃首次引入“家有長者”、“家有初生”優先選樓安排，預留四成單位供合資格申請人選購。為期兩星期的申請期於4月1日開始。



共1604夥 兩房占八成



粉嶺“聚然”是房協首個坐落北部都會區的資助出售房屋項目，兩座共提供644個單位。安達臣道“峻然”是房協第二個推售位於觀塘安達臣道的項目，兩座共提供960個單位。兩項目均提供一房至三房戶型，兩房單位同樣占項目總數約八成，其餘兩成是一房和三房單位；兩個項目各附設專屬會所、購物商場及園林設施，預計關鍵日期為2027年9月30日。



“聚然”實用面積呎價為7582至8881元，單位實用面積302至616平方呎，單位售價230.7萬至547.1萬元。“峻然”實用面積呎價8084至9669元，單位實用面積302至664平方呎，單位售價249.7萬至636.7萬元。



房協物業發展及市場事務總監高雪瑩表示，兩項目單位以市值七折定價，主要是參考房屋委員會最近一期居屋的折扣率，以及市場情況等因素，最終折扣率會以買家簽訂臨時買賣合約時的市值為准。房協已與16家銀行及認可財務機構簽訂協議，為買家提供按揭貸款保證，讓買家可獲最高達到九成的樓宇按揭。



房協今期計劃的申請資格與房委會目前的居屋計劃相若。公屋租戶可透過綠表申請，不設入息及資產上限。非公屋租戶可用白表申請，二人或以上家庭的每月入息上限為6萬元，資產限額為123萬元；一人申請者的月入上限及資產限額則分別為3萬元及61.5萬元。