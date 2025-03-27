中評社北京3月27日電／網評：停止“公關”操弄，做出正確抉擇



來源：大公網 作者：唐志明



長和計劃出售巴拿馬港口等資產，事件公開近一個月來，儘管面對強烈的輿論質疑，但有關企業並沒有採取負責任的行動。相反，有人寧願花錢搞“輿宣戰”，也不願坦誠回應事件、切實停止交割。從外國媒體“放風”，到網絡水軍“跟風”，這一套公關招數打得“密不透風”。然而，如此做法恰恰說明理屈心虛，有意粉飾，企圖掩蓋真相。



外媒網媒水軍聯合造勢



昨日，大量媒體引用美國彭博社的一條消息，聲稱長和出售港口的交易將“按原計劃”進行，並會在4月2日前簽訂協議。彭博社獲如此“獨家新聞”，網絡媒體積極“和應”解讀，這正是有關企業“外媒＋網媒＋水軍”的公關手段。



外媒“放風”，攪渾水以轉移視線。為求“收回”巴拿馬港口，美國當局無所不用其極，動用媒體進行“認知戰”更是其慣用伎倆。香港的有關企業對此是積極配合、主動輸誠。例如，早在今年2月，外媒就放風“長和或失港口經營權”，營造有關企業“被迫出售”的形象；而交易消息公布後，《金融時報》“獨家”報導稱主要買家不是美國人，而是李家的“世交”意大利人；昨日彭博社又“獨家”報導簽約的具體日期，等等。如果不是有人刻意“放風”，這些外媒如何能得到這些“獨家”？