網評：中國高水平開放按下加速鍵

中評社北京3月27日電／網評：高水平開放按下加速鍵



來源：大公網 作者：馬浩亮



從中國發展高層論壇到博鰲亞洲論壇，短短幾天，眾多外國政要、跨國企業高管、國際組織負責人，紛至沓來，與中國一系列開放政策紅利集中釋放，形成了良性互動。中國高水平開放的大門不僅越開越大，而且越開越快。



今年全國兩會的政府工作報告將穩外資作為重點任務，明確提出“大力鼓勵外商投資”“鼓勵外國投資者擴大再投資”；中國發展高層論壇又宣示了“真誠歡迎國際資本回歸中國”的鮮明態度。



有態度，更有實實在在的措施。《2025年穩外資行動方案》在二十個方面，出台了一攬子利好政策，按下開放“加速鍵”，在增值電信、生物技術、外商獨資醫院、養老服務、文化旅遊、體育、股權投資等諸多領域加快開放，取消外商投資性公司使用境內貸款限制，便利外國投資者在華併購等，主動幫助全球企業拓寬開放新賽道。



而地方層面，各省市也展開了擴大開放的競速賽，為國際資本提供各種便利觸達的“快捷鍵”。北京推進國際交往中心功能建設領導小組召開會議，聚焦外籍人員在京經商、學習、旅遊等需求，優化全景式營商服務。上海自貿區先行先試的80條試點措施已基本落地。海南在博鰲亞洲論壇期間宣布，確保海南自由貿易港2025年底如期封關運作。



與此同時，中國與主要經濟體的各種雙邊對話順利按下“重啟鍵”。1月11月，第十一次中英經濟財金對話時隔近6年在北京舉行；3月22日，同樣時隔6年，第六次中日經濟高層對話在東京舉行。至此，中法、中德、中歐、中英、中日五大財經對話，均邁入高效運作的新階段，成為鏈接全球化的骨幹網絡。