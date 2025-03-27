網評：用陸配祭旗炒熱大罷免　比鬼還可怕

中評社北京3月27日電／網評：用陸配“祭旗”炒熱“大罷免” “民進黨比鬼還可怕”



來源：大公網 作者：朱穗怡



“民進黨比鬼還可怕”──這是最近島內陸配（大陸配偶）對於民進黨當局的暴行發出的怒吼。陸配劉振亞被島內出入境部門廢止在台依親居留許可，日前被迫離開台灣，與家人分離。而原因竟然是她在網上發表了支持統一的言論。這是島內首次有陸配因表態支持統一而被台灣方面取消居留權。近日又有兩名陸配因相同原因被台方限期離境。



台灣輿論紛紛批評民進黨當局扼殺言論自由。其實，民進黨當局鉗制言論並非始於今日。早在2020年11月，民進黨當局已運用行政手段迫使與自己政治立場不同的中天新聞台停止運營，從那時起島內言論自由已死。當時還發生了一件震驚全島的慘事。台北一位七旬老翁因不滿民進黨政府扼殺新聞自由而在中天電視台前自焚，全身60%面積三度燒傷。這是什麼年代？台灣民眾竟要用如此慘烈的方式來表達心中的憤恨和不滿？回想起30多年前，“台獨”分子鄭南榕為了爭取言論自由、反對國民黨專制統治而自焚身亡。沒想到，多年後島內仍發生台灣民眾為爭取民主自由而自焚重傷的事件，只是抗議的對象由國民黨變成民進黨。



民進黨在野時口口聲聲說要為台灣民眾爭取“民主”、“自由”、“人權”，還發起大大小小的街頭運動，但成為執政黨手握大權後，換了位置便換了腦袋，打著“維護台灣安全”的旗號，封殺批評民進黨的言論，打壓支持統一的人士。近年支持兩岸交流、支持兩岸統一的新黨、統促黨人士皆被民進黨當局以各種由頭而遭到司法調查。如今民進黨當局又把矛頭指向陸配，聲稱陸配“武力統一”的言論“危及台灣”，這真是荒謬。“台獨”頑固分子、聯電前董事長曹興誠鼓吹戰爭，主張兩岸“晚打不如早打”，民進黨當局一聲不吭，卻對陸配“大開殺戒”，這不是雙標，什麼才是雙標？



島內相關法律具有“一中精神”，“憲法”增修條文就有“為因應國家統一前之需要”的字眼，可見陸配表態支持統一的立場並沒有違反島內相關法規。倒是賴清德和民進黨奉行“台獨”黨綱，與島內法規的精神背道而馳。“違法”的人不是陸配，而是賴當局。