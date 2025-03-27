中評社北京3月27日電／網評：一系列盛事展現香港強大國際競爭力



來源：大公網 作者：卓 銘



2025年過了近3個月，香港已舉辦了40多項大小盛事，不但吸引了全球各地數以千計的政商界高層聚首一堂，更展現出香港金融以外，在創科、文化藝術、體育等領域的突破和成就。香港的盛事取得廣泛成功，是香港在不同領域綜合競爭力和發展潛力的體現，更證明了外資對國家和香港前景的看好和信心，再一次說明加快融入國家發展大局，用好“內聯外通”優勢，將是成就香港未來的兩大關鍵。



據政府早前公布的盛事年表，今年上半年，香港至少會舉辦93項盛事，即平均每兩日便有一次盛事。光是本月，香港便舉行了約30項盛事，例如月初的國際珠寶展，吸引了約4000家來自超過40個國家和地區的參展商；3月中的亞洲科技變革峰會也匯聚了來自22個國家的500名世界級行業先驅、商業領袖和政策制定者；剛結束的“裕澤香江”高峰論壇，吸引逾300名來自全球各地的家族辦公室決策人和家族成員參與、全球投資峰會亦吸引了逾4000名投資者、企業代表和學者參加。



緊接下來，還有國際七人欖球賽、巴塞爾藝術展、Web3嘉年華、國際電影節、國際創科展、香港時裝節等等數十項盛事，活動領域從金融到體育、文化、藝術產品、創新科技展覽。縱觀全球，也很難找到另一個城市，可以如此頻密和有這麼多資源可以連續舉辦多項大型盛事，而且這些盛事還涵蓋多樣化的主題，吸引數以千計全球各地不同背景、不同文化、不同專業的高端人才來參與。這是香港國際競爭力的有力體現，也是香港以“內聯外通”優勢對接國家發展戰略的黃金鑰匙。



這些盛事的舉辦和吸引到的眾多海外參會者，不僅展示了香港綜合實力，更向世界傳遞了一個強烈的信號：香港依然是全球投資者眼中的熱土。例如在日前舉行的全球投資峰會上，政務司司長陳國基便指出，香港股市本月中升至3年高位，今年截至3月中，港股漲逾20%，為2022年2月以來最高水平，成交量顯著增加，去年存款總額亦增長7.1%。匯豐集團主席杜嘉祺也表示，香港作為內地、亞洲和全球其他地區之間的超級聯繫人，扮演著非常重要的角色。受益於資本市場的﻿復甦，香港也應進一步加強其作為國際金融中心的地位。