中評社北京3月27日電／網評：公營醫療改革促進高質全民醫療安全



來源：大公網 作者：董光羽（時事評論員）



政府近日提出就公營醫療服務的資助和收費進行改革，透過更清晰的服務定位、更精準的資助目標、更穩固的安全網，強化公營醫療系統（不論在財政上或質量上）的可持續性。面對不斷增加的需求和持續上漲的醫療成本，公營醫療系統已經陷入臨界點，再不改革，肯定難以負荷。市民要改變使用公營醫療系統的習慣和模式，令有限的醫療資源可用於最有需要的病人，香港社會得以繼續擁有高質素的醫療保障。



體現“急症室，醫急症”的理念



香港公營醫療系統，一直獲公帑高度資助，政府下年度對醫管局的資助便超過1000億港元。香港公營醫療服務的資助率達97.6%，比例遠超大部分國家，市民需要負擔的醫療費用占比極低。然而，面對人口老化、服務需求和成本持續上升，香港公營醫療系統的可持續性受到極大考驗。正如醫務衛生局局長盧寵茂所言，今次改革的目標是做到“有加有減”，“加”的是對“貧”、“急”、“重”、“危”等四類病人的保障，而“減”就是減少浪費，確保公營醫療服務的可持續性。



當中，多項醫院管理局轄下醫療服務收費明年元旦日會作出調整，包括調高急症室“非危急”求診者、住院和門診費用、非緊急放射造影服務的收費等。政府預期首階段收費改革實施後，每年預計約有30億元新增收入，但強調所有新增收入都會用在公共醫療系統上，而整體公營服務資助率將由現時97.6%降至94%。



今次政府提出的改革範圍非常全面，而社會上暫時有較多討論的是理順急症室服務的改革建議。現時全港有18間公立醫院設有急症室，每年就診人次超過200萬，但非緊急的個案高達六成。在急症室收費的新安排下，被分流為“危殆”及“危急”的病人會獲豁免收費，至於屬“緊急”、“次緊急”和“非緊急”的則需繳付400元。