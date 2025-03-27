中評社北京3月27日電／網評：香港國際金融中心實力優勢彰顯



來源：大公網 作者：周厚立（全國政協委員、香港島各界聯合會會長）



英國Z／Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院最新發布的《全球金融中心指數》，香港在全球119個金融中心之中，總排名維持在全球第三位，並繼續在亞太區內居首。香港排名維持穩定，其實是“一國兩制”制度優勢與“背靠祖國、聯通世界”獨特優勢雙重優勢結合的結果。這不僅是香港長期競爭力的體現，也反映了多層次的結構性優勢，包括法治體系、自由經濟、國際化程度、金融基礎設施、稅收政策等，香港的“內聯外通”更是關鍵因素。



香港的普通法體系、司法獨立性、資金自由流動、低稅制等，是吸引跨國企業和國際資本的基石。即使在近年地緣政治壓力下，這些制度優勢繼續獲得國際認可。香港是國家與世界各國的橋梁，並扮演著“超級聯繫人”和“超級增值人”角色，既能對接內地市場，又能遵循國際規則運作。在中國金融開放進程中，香港作為風險緩衝區與試驗田的功能不可替代。



協同打造差異化競爭力



國家“雙循環”戰略下，香港可進一步助力人民幣國際化，加快人民幣離岸市場發展，不斷鞏固提升國際金融中心地位。面對日益強化的競爭，香港除了要用好資本市場規模和“背靠祖國、聯通世界”的優勢外，更需加快發展虛擬資產監管、Web3生態等金融科技，並與大灣區其他城市的協同發展，打造差異化競爭力。



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前會見香港歐洲商會訪京團一行時，對香港歐洲商會一直看好中國、看多香港，積極參與香港建設，支持香港特區政府依法施政，推動歐洲企業長期投資香港，努力為歐洲商界和香港深化合作搭建橋梁作出的貢獻表示讚賞。