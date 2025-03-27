中評社北京3月27日電／網評：賴當局倒行逆施令綠色恐怖島內蔓延



來源：大公網 作者：蘇 虹（上海大學特聘教授）



3月25日，陸配“亞亞”（劉振亞）因被認定煽動“武統”，遭民進黨當局取消在台依親居留資格並限期離境而被迫離開台灣，與三名子女及丈夫分離。賴清德3月13日召開所謂的“國安高層會議”後發表講話，聲稱大陸對台有所謂“五大威脅”、並拋出“17項策略”後，綠色恐怖已在開始籠罩並蔓延島內。



兩岸同文同種，兩岸婚姻群體本就是“兩岸一家親”的生動寫照。兩岸通婚自1987年恢復民間往來後開始增加，並在2003年達到高峰，共有34109對。然而，隨著台灣建立兩岸通婚“面談機制”，通婚數量驟減，此後逐年下降。據報導，至2024年8月，台灣的兩岸配偶人數超過38萬對。中國國民黨中常委陳俗蓉認為，兩岸婚姻家庭數量的不斷增加，主要原因在於兩岸文化同根、對家庭的共同向往以及相似的婚姻價值觀。



然而，隨著賴清德聲稱大陸對台有“五大威脅”，並拋出“17項策略”後，家庭團聚變成政治籌碼，民進黨當局開始對普通家庭主婦重拳出擊。陸配“亞亞”便成為首位政治犧牲品。其實，“亞亞”只是在網絡社群平台開設頻道上傳影片抒發對兩岸統一的情感，便遭檢舉有鼓吹“武統”言論。而台“移民署”約談“亞亞”後認為，她涉有“危害台灣安全及社會安定”情事，廢止依親居留，命她10日內出境，且5年內不許可再申請依親居留。25日上午10時，“亞亞”與丈夫到內政部門召開記者會陳情，要求撤銷相關的行政處分，但因“移民署”態度強硬，“亞亞”無奈只得於25日晚間搭機回大陸。



“亞亞”的遭遇只是島內綠色恐怖的開始。然而，“亞亞”並非被民進黨當局拆散家庭的唯一個案，接下來還有另外兩名陸配也因同樣原因被限期離境，接下來，或許會有更多陸配以“莫須有”的罪名而導致夫離子散。賴清德口口聲聲標榜什麼“民主台灣，世界之光”，但民進黨當局竟濫用行政手段強行拆散家庭，上演有悖人倫的悲劇，豈不是自煽耳光？



3月13日，賴清德將大陸界定為“境外敵對勢力”，並拋出所謂“17項策略”，本質上就是“戒嚴再起、‘台獨’叫陣”，是“綠色恐怖執政”。