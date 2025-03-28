中評鏡頭：博鰲論壇開幕式港澳嘉賓矚目

李家超人氣很高（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月28日電（記者 盧哲）博鰲亞洲論壇2025年年會開幕式27日上午在海南博鰲舉行。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席並發表主旨演講。老撾總理宋賽、孟加拉國臨時政府首席顧問尤努斯、密克羅尼西亞聯邦副總統帕利克、蒙古國第一副總理兼經濟發展部長岡圖木爾、哈薩克斯坦第一副總理斯克利亞爾、俄羅斯副總理奧韋爾丘克、印尼基礎設施與區域發展統籌部長阿古斯、葡萄牙國務部長兼外長蘭熱爾等來自60多個國家和地區的1500多位政界、工商界、智庫學者和媒體代表參加開幕式。全國政協副主席何厚鏵也出席了開幕式。



中評社記者在現場看到，開幕式開始前，來自不同國家和地區的代表都提前進入場內，互相交談氣氛熱烈。其中，澳門特區政府前經濟財政司司長、博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇大會執行主席梁維特、香港特區行政長官李家超、澳門特區行政長官岑浩輝、香港特區第五任行政長官林鄭月娥等，都出現在中評社記者鏡頭內。



中評社記者看到，李家超一如前兩天在分論壇的“高人氣”，短短十來分鐘有不少嘉賓前來打招呼。其中吉爾吉斯斯坦前總理阿克爾別克·扎帕羅夫帶著翻譯主動前來，雙方通過翻譯交談了數分鐘，表情一度十分認真。最終在會議開始前雙方面帶笑容結束對話。



梁維特、岑浩輝、林鄭月娥也在場內十分活躍，與多位代表嘉賓合影交談。中評社記者觀察，李家超與岑浩輝座位臨近，落座後兩人也相談甚歡。