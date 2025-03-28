博鰲亞洲論壇開幕　丁薛祥主旨演講

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席開幕式並發表主旨演講（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月28日電（記者 盧哲）博鰲亞洲論壇2025年年會開幕式27日上午在海南博鰲舉行。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席並發表題為《共迎全球挑戰 共建亞洲家園》的主旨演講。



老撾總理宋賽、孟加拉國臨時政府首席顧問尤努斯、密克羅尼西亞聯邦副總統帕利克、蒙古國第一副總理兼經濟發展部長岡圖木爾、哈薩克斯坦第一副總理斯克利亞爾、俄羅斯副總理奧韋爾丘克、印尼基礎設施與區域發展統籌部長阿古斯、葡萄牙國務部長兼外長蘭熱爾等來自60多個國家和地區的1500多位政界、工商界、智庫學者和媒體代表參加開幕式。全國政協副主席何厚鏵也出席了開幕式。



博鰲亞洲論壇2025年年會25日至28日在海南博鰲舉行。今年年會的主題是“在世界變局中共創亞洲未來”。當天的開幕式上，博鰲亞洲論壇理事長、聯合國第八任秘書長潘基文首先致歡迎辭。潘基文表示，亞洲是新興技術領域的先驅，在減貧、綠色增長以及數字經濟方面走在前列。亞洲是一個鼓舞人心的範例，展示了諸多區域攜手合作可以取得的成就，“亞洲奇跡”在很大程度上是全球化、自由貿易和開放的區域主義的奇跡。他呼籲，各方應繼續踐行多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系。



丁薛祥發表題為《共迎全球挑戰 共建亞洲家園》的主旨演講。丁薛祥說，今年是中國國家主席習近平提出構建亞洲命運共同體10周年。在各方共同努力下，亞洲命運共同體建設成績斐然，區域經濟一體化進程扎實推進，互聯互通網絡不斷完善，亞洲經濟占全球比重穩步上升，在實現自身發展的同時，也為促進世界共同發展作出了重要貢獻。當前全球不穩定不確定性因素明顯增多，我們要同心協力、攜手前行，一道推動構建人類命運共同體，共迎全球性挑戰，共建亞洲家園，共創亞洲和世界更加美好的未來。