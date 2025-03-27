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韓國山火死亡人數升至26人
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2025-03-27 16:43:47
中評社北京3月27日電／據新華社報導，據韓聯社27日報導，韓國中央災難安全對策本部當天通報，韓國多地森林火災已造成26人死亡，30人受傷。受災森林面積達3.6萬公頃，創下歷史新高。
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