迄今最大宇宙三維“地圖”發布

中評社北京3月27日電／據科技日報報導，記者26日從中國科學院國家天文台獲悉，由全球70多個科研機構共同組建的暗能量光譜巡天（DESI）合作組向全球發布了迄今最大的宇宙三維“地圖”。該“地圖”包含近1870萬個星系、類星體和恒星信息。



科學家通過測量遙遠星系的紅移，繪制出宇宙物質的三維分布圖。這為研究暗能量提供了關鍵支撐。暗能量是促使宇宙加速膨脹的神秘力量，而宇宙大爆炸留下的聲波痕跡——重子聲波振蕩，能幫助人們揭示暗能量的特性。重子聲波振蕩在物質分布中形成了約5億光年的固定標尺，這一固定標尺可被視為“標準尺”。通過觀測不同時期這把“尺子”的視覺大小，科學家能推算出宇宙各階段的膨脹速度，從而破解暗能量的演變規律。



DESI是一個由全球900餘名科研人員共同參與的國際暗能量實驗。在最佳觀測狀態下，DESI每20分鐘能掃描5000個天體，整夜可捕獲超10萬個星系。科學家通過分析這些星系因宇宙膨脹產生的紅移信號，構建出三維宇宙地圖，進而推演出宇宙的膨脹軌跡與成長歷程。



DESI合作組追蹤了過去110億年間暗能量的影響，在綜合DESI數據、宇宙微波背景、超新星及弱引力透鏡等研究成果的基礎上，發現現行標準宇宙學模型難以解釋上述所有研究成果，而暗能量隨時間變化的模型與這些成果的吻合度更高。暗能量可能以意想不到的方式隨時間演化，這對現行標準宇宙學模型提出了挑戰。