“蛟龍”號完成2025年升級後首次海試

中評社北京3月27日電／據科技日報報導，記者26日從自然資源部獲悉，2月27日至3月25日，自然資源部“深海一號”船攜“蛟龍”號載人潛水器在中國海試海域完成2025年技術升級後的首次裝備試驗任務。



此次海試是在“蛟龍”號完成多項關鍵部件國產化升級後實施的，刷新了“蛟龍”號下潛頻次紀錄。“蛟龍”號在10天作業窗口期內共實施14個潛次，並創紀錄地完成4次“一天兩潛”，連續9次實現“一拖二”作業，即一名潛航員帶兩名科學家下潛作業。通過此次高頻次、高質量下潛，“蛟龍”號載人深潛器總體下潛能力大幅提升，將為實施後續高強度運行提供堅強保障。



同時，本次海試充分驗證了“蛟龍”號迭代升級和關鍵部件國產化替代後的可靠性與安全性。此次任務主要對7000米級高能量密度油浸鋰電池組換裝、國產直驅型低噪直流推進器、大深度海水液壓浮力調節系統研製和應急液壓系統接口擴展等4大項8小項技術性能指標進行了3000米級海試驗證，完成了3個全流程循環測試，標誌著“蛟龍”號載人潛水器節能減耗、重要零部件國產化取得重要進展。



此次技術升級後，“蛟龍”號將緊鑼密鼓地投入到多項科考任務中，包括自然資源部“全球深海典型生境計劃”西太平洋、北極、印度洋等重點海區調查任務及國家自然科學基金委員會東北印度洋共享航次，預計2025年下潛將超過80次，開創“蛟龍”號年度下潛數量新紀錄。