財經觀察：銀發專列撬動文旅消費大市場

中評社北京3月27日電／據人民網報導，3月15日8時45分，2025年京津冀首趟銀發旅遊列車載著452名旅客從天津站緩緩啟程。這趟“開往春天的列車”，將開啟為期12天的跨區域文旅深度體驗，串聯起江西、湖南、廣東三省的5個5A級景區與6個4A級景區。



全國老齡委的調查顯示，我國每年老年人旅遊人數已占到全國旅遊總人數的20%以上，老年人旅遊群體逐漸成為旅遊市場的重要力量，展現出強勁的增長勢頭和多樣化的旅遊需求。



今年1月，商務部等9單位聯合印發《關於增開銀發旅遊列車促進服務消費發展的行動計劃》，明確提出到2027年，構建覆蓋全國、線路多樣、主題豐富、服務全面的銀發旅遊列車產品體系；2月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《提振消費專項行動方案》，將“銀發旅遊”納入服務消費提質惠民行動的重要內容，要求積極發展抗衰老、銀發旅遊等產業，釋放銀發消費市場潛力。



政策紅利持續釋放，為銀發經濟發展注入強勁動能，一場專為銀發族打造的品質出行新體驗，正在全國範圍內蓬勃興起。



3月16日，銀發旅遊列車Y473次列車從銀川車站啟程，列車上熱鬧非凡，插著紅色“壽”字的生日蛋糕格外搶眼。68歲的旅客尤宗賢在旅客們和工作人員的祝福聲中過了一場特別的生日。



為了豐富銀發旅客的乘車體驗，Y473次列車安排了豐富多彩的娛樂活動，如開展健康知識講座，讓火車車廂化身“移動康養間”；組織健身氣功、八段錦等集體活動，以“交通＋文旅＋康養”的三維服務模式，讓旅客從“旁觀者”變為“參與者”。



針對旅遊列車老年遊客居多的特點，京津冀銀發旅遊列車推出了多項適老化服務。如餐車團隊特別設計“三控健康餐”（控鹽、控油、控糖），讓老年旅客盡享舌尖上的安心與溫暖；隨車配備醫護人員、相應儀器及急救藥物等，為遊客安全、健康、舒適游玩保駕護航。