蘇州吳江：傳統工藝展現新風采

中評社北京3月27日電／據中央紀委國家監察網站消息，位於江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮的鼎盛絲綢·非遺宋錦一體化智慧工廠內，綉娘們正飛針引線，忙著趕工新一批宋錦“新中裝”的訂單，“日出萬匹，衣被天下”在這一刻更加具象化。



“開工投產是否順利，還存在哪些困難？”近日，吳江區紀委監委工作人員來到智慧工廠開展監督回訪，與鼎盛絲綢公司董事長吳建華進行面對面交流，詳細瞭解新項目建設進度、新技術研發、企業生產銷售等方面情況。



作為“四大名錦”之一，宋錦承載了中國傳統文化的歷史記憶。為推動蠶桑絲綢產業發展，吳江區紀委監委以宋錦技藝傳承和產業發展為護航重點，深入農業組織和民營企業開展調研，精準把脈企業發展難題，梳理惠農惠企政策落實、知識產權保護等5類17項問題，形成重點監督清單，推動行政審批、市場監管等部門主動作為，打通企業發展堵點。針對惠農惠企政策質效不明顯、知識產權保護機制不健全等問題，督促責任部門優化項目申報審核流程，完善內控制度，確保資金資源精準滴灌至技藝保護、創新研發等環節，切實提升政策效能。



“企業今年的產值比往年都高，新項目投產後產量和效益有望再上一個新台階……”吳建華對區紀委監委工作人員說。



此前，吳江區紀委監委幹部在開展優化營商環境專項監督時瞭解到，鼎盛絲綢公司位於鎮東的老廠區因土地空間限制已無法滿足轉型升級的客觀需求，產能產量與旺盛需求之間出現了差距，新技術呈現也需要配套更加精細化的設備，企業需要更大產業發展空間。區紀委監委及時將企業訴求反饋給屬地責任部門，督促加強溝通對接，統籌土地資源，加快化解發展難題。沒過多久，屬地政府協調出27畝閑置土地用於鼎盛絲綢提檔升級，成功祛除了企業的一塊“心病”。