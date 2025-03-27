哈爾濱：打好幹部教育培訓組合拳

中評社北京3月27日電／據中央紀委國家監察網站消息，“剛從校門走上工作崗位，感覺很忐忑。單位給我安排了業務導師，我心裡有底多了。”在哈爾濱市紀委監委舉辦的新入職紀檢監察幹部導師幫帶簽約儀式上，簽訂完培養協議的新入職年輕幹部張楷晨對即將開始的新工作充滿信心。



為幫助新入職年輕幹部更快提升業務水平，哈爾濱市紀委監委建立結對幫帶制度，選派業務骨幹作為一對一幫帶導師，新入職幹部可以隨時向導師討教“業務秘籍”，導師為其量身定制的業務培訓規劃也有助於新入職年輕幹部成長。



哈爾濱市紀委監委廣開渠道多維選用人才，三年來累計引進優秀年輕幹部87人。年輕幹部充滿朝氣，富有活力，但也存在著工作經歷單一、社會經驗不足等短板。為此，該市紀委監委出台具體措施，將教育培訓作為服務紀檢監察工作高質量發展的有力抓手，通過青年理論學習小組理論學習研討鍛造政治忠誠，通過“結對幫帶”、案例教學、實踐鍛煉等方式提升業務能力，打出理論素養和業務技能相結合、全面覆蓋和精準滴灌相結合、線下與線上平台相結合的教育培訓組合拳，全面提升年輕幹部專業能力、實踐本領。



在哈爾濱市紀委監委報告廳講台上，第二監督檢查室吳志勇主任正在和年輕幹部交流近期在辦案一線遇到的典型問題。剛剛入職不久的盧奇說：“案例教學活動解決了我在工作實踐中遇到的困惑，在交流培訓中獲得了知識，開闊了視野。”參與培訓的年輕紀檢監察幹部表示，通過交流研討辦案經驗做法、疑難困惑，提升了自己的執紀執法業務水平。



哈爾濱市紀委監委精心策劃組織業務大講堂、“組組聯學”等活動，結合年輕幹部短板需求重點，開設線索處置、紀法知識、筆錄製作、案件審理、信息研判、公文寫作等培訓課程，為年輕幹部的業務能力提升搭建本領加油站。點單式的培訓促進新入職幹部快速成長為懂監督、敢監督、善辦案、能辦案的多面手。針對年輕幹部特點，打造線上微課堂，評選紀檢監察業務精品課程，打造“小切口”“快節奏”學習園地。近年來，全口徑培訓年輕幹部6000餘人次，實現市縣兩級全覆蓋，培訓質效不斷提升。



哈爾濱市紀委監委還注重以實踐鍛煉促進本領養成，突出實戰鍛煉、隨“案”鍛煉，隨“事”鍛煉，把參與重大政治任務作為幹部能力的試金石和磨刀石。選派年輕幹部參加黨紀學習教育、鄉村振興、亞冬會專班等專項任務，選送年輕幹部參加上級部門專案查辦、巡視等工作，積累辦案經驗，規範流程、學習技巧，在實戰中練就擔當作為的硬脊梁、鐵肩膀、真本事。