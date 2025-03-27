張國清出席中關村論壇年會開幕式並致辭

中評社北京3月27日電／據新華社報導，3月27日，2025中關村論壇年會在京開幕。中共中央政治局委員、國務院副總理張國清出席開幕式並宣布論壇年會開幕。



張國清強調，當前新一輪科技革命和產業變革深入發展。習近平主席指出，科技創新是人類社會發展的重要引擎，能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展新質生產力的核心要素。中國深入實施創新驅動發展戰略，科技創新和產業創新融合發展成果豐碩，新型工業化動力活力不斷增強，新質生產力穩步發展。



張國清表示，中國願與各國一道，共同探索互利共贏的全球科技合作新模式。一是共同以科技創新引領新質生產力發展，加強原創性、顛覆性創新，推動科技創新和產業創新深度融合。二是共同以科技創新應對全球性挑戰，圍繞氣候變化、能源安全等問題，拓展和深化科研合作。三是共同以科技創新促進各國互利共贏，促進科研基礎設施合作共建、科技創新主體互學互鑒、科技創新成果互惠互享，讓科技進步惠及全人類。



開幕式前，張國清參觀了中關村展示中心常設展，與科技人員互動交流。



中共中央政治局委員、北京市委書記尹力參加有關活動。



2025中關村論壇年會以“新質生產力與全球科技合作”為主題，國內外科技人員、企業負責人、政府官員和國際組織代表等約1000人參加開幕式。