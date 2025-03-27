最高檢發布檢察公益訴訟服務鄉村振興案例

中評社北京3月27日電／據新華社報導，最高人民檢察院3月27日發布了一批檢察公益訴訟服務鄉村振興典型案例。這10件典型案例涉及耕地保護、農村農業文化遺產傳承、農村人居環境改善、農村安全生產、農村特殊人群權益保護等方面，展現了檢察公益訴訟工作在服務鄉村振興各個方面所發揮的積極作用。



此次發布的典型案例中，有3件涉及耕地保護，檢察機關通過辦案，督促行政主管部門依法履職，包括助力推進耕地“非農化”“非糧化”整治、提升耕地質量確保糧食產量、收回被挪用的高標準農田建設資金等多個方面。在持續推進農村人居環境提升方面，檢察機關通過辦案促進農村廁改落實落地，在履職過程中兼顧脫貧人口收入提升，鞏固脫貧攻堅成果。檢察機關還在辦案中關注鄉村文化遺產保護，通過履職推動保護傳統村落，加強鄉土文化能人扶持，促進鄉村文化遺產保護傳承。



農村地區留守老人極易成為違法犯罪分子侵害的目標。本次發布的“重慶市人民檢察院第五分院訴毛某等人侵害農村老年人個人信息權益民事公益訴訟案”中，檢察機關運用大數據法律監督模型鎖定高危賬戶，通過辦案督促保護農村老年人個人信息，推動相關部門優化行政服務，切實保障農村老年群體合法權益。



據統計，2024年，全國檢察機關以糧食安全、耕地保護、鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理等領域為重點，共立案辦理服務鄉村振興公益訴訟案件31197件。檢察機關通過辦案保護農用地及耕地約41.1萬畝；督促清除農村違法堆放的生活垃圾、工業固體廢物約263.9萬噸；督促治理恢復農村被污染水域面積15萬餘畝；督促收回被套取、冒領的國家惠農補貼、扶持資金約4.3億元；督促收回農村水利、道路橋梁等領域違法管理使用的國家扶持資金約4326.8萬元；督促查處假冒偽劣農產品價值約1967.3萬元；督促保護農村非物質文化遺產及傳統村落677件（處）。



最高檢公益訴訟檢察廳負責人表示，下一步將更深層次地服務鄉村振興，進一步加強與有關行政主管部門的協作配合，形成共治合力，更好借助科技的力量履職。



