石破擬不在戰敗80週年之際發表首相談話

中評社香港3月27日電／為了在8月迎來戰敗80週年之際著手對戰爭進行驗證，日本首相石破茂計劃最快從4月起聽取專家意見。目前考慮的方案有建立作為首相私人諮詢機構的會議機制或個別詢問看法。自1995年的戰敗50週年起，日本每隔十年由內閣會議敲定首相談話併發表，迄今已發表三次。今年石破不打算發表首相談話，將會在聽取意見的基礎上以召開記者會等形式表明自身的歷史觀和對戰爭的問題意識。



共同社報導，相關人士27日透露了上述消息。此舉旨在通過對歷史的檢驗從中汲取教訓，重申日本作為和平國家的決心。



石破一直強烈希望對戰爭進行驗證。他3月9日在自民黨大會上強調：“我國為何會衝進那場戰爭？想要再一次謙虛學習歷史，認識到日本的和平建立在寶貴的犧牲之上。”



2015年時任首相安倍晉三發表的戰後70週年談話在提及對過去大戰“歉意”的同時強調，不能讓子孫後代背負繼續道歉的宿命。關於歷史認識，石破內閣的態度是“包括此前的首相談話在內，整體上繼承歷屆內閣立場，今後也將繼續繼承”（官房長官林芳正語）。



自民黨內以保守派為中心認為70週年談話已為“道歉外交”畫上句號，對發表新的首相談話存在強烈抵觸。石破可能是在參院選舉臨近的背景下考慮到了這一狀況。首相官邸幹部解釋稱：“70週年談話已寫明所有應寫內容，無需再通過內閣會議敲定新內容。”



發表見解的時間與形式預計將在夏季的參院選舉後最終確定。