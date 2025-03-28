國防部3月例行記者會內容全文

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京3月28日電（記者 海涵）國防部3月27日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校主持記者會並就台海問題、中美兩軍關係等議題回答中外記者提問。以下是問答實錄：



吳謙：各位記者朋友，大家下午好！歡迎出席本月國防部例行記者會。首先介紹一下，身著紅色外套的是來自北京理工大學的師生代表們，歡迎你們！



今天，我有一條信息需要主動發布。



3月26日至27日，中國國防部在山東青島舉行2025年第一次上海合作組織國際軍事合作部門會議，各成員國防務部門及上合組織秘書處代表共30餘人出席。各方就上合組織防務安全務實合作深入交換意見，表示願保持密切溝通協調，為即將在華舉行的2025年上合組織成員國國防部長會議做好準備。



下面，請各位記者朋友提問。



記者：習主席近日出席十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要講話，強調落實高質量發展要求，實現我軍建設“十四五”規劃圓滿收官。請問軍隊完成“十四五”規劃目前進展如何？下步將聚焦哪些重難點問題打好攻堅戰？



吳謙：我軍建設“十四五”規劃實施4年多來，全軍上下圍繞如期實現建軍一百年奮鬥目標，堅持戰鬥力標準，聚力攻堅克難，全力以赴推進落實規劃安排的各項任務，取得一系列重大成果，特別是加快新質戰鬥力供給取得重要成效，人民軍隊有效履行新時代使命任務的戰略能力不斷增強。同時，“十四五”規劃建設任務依然艱巨繁重，已進入爬坡過坎、收官衝刺的關鍵階段。