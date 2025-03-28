國防部：日方最沒有資格拿台灣說事

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京3月28日電（記者 海涵）國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校3月27日下午在例行記者會上指出，台灣問題不關日本什麼事，日方也最沒有資格拿台灣說事。



有記者提問說，據報導，針對中國2025年國防預算上漲，日本官房長官近日稱，中方在缺乏透明度的情況下迅速強化軍事實力，是“日本和國際社會嚴重關切事項”。另據報導，日本自衛隊近日成立“統合作戰司令部”，日方擔憂中國大陸武力攻台，擬於年末在九州島部署遠程導彈。請問對此有何評論？



吳謙指出，關於2025年中國國防費的情況，中方已作出了詳細說明，其規模、結構、用途等公開透明、無可非議。事實上，日本作為二戰期間發動過侵略戰爭的國家，是最沒有資格對他國的國防費指手畫腳的。值得國際社會高度警惕的是，日方近年來不斷突破“和平憲法”約束和“專守防衛”承諾，大幅增加防衛開支，發展遠程進攻能力，在軍事擴張的道路上越走越遠，這才值得世界愛好和平特別是曾經受到日本軍國主義侵略的國家高度警覺和共同反對。



吳謙強調，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。我們敦促日方以史為鑒，在軍事安全領域謹言慎行，停止歪曲解讀中國國防政策和軍事戰略，以免進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。需要強調的是，台灣問題不關日本什麼事，日方也最沒有資格拿台灣說事。衹有堅持一個中國原則、堅決反對“台獨”，台海和平穩定才有保障。



