國防部駁G7：不要總想給人當“教師爺”

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京3月28日電（記者 海涵）國防部3月27日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校答問時指出，我們敦促七國集團摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止對別國的事情指指點點，不要總是想著給人當“教師爺”，中國軍隊從來就不吃這一套。



有記者提問：據外媒報導，七國集團（G7）近日舉行外長會並發表聯合聲明稱，G7對中國擴大核武庫表示擔憂，對東海和南海局勢表示嚴重關切，強調維護台海和平穩定十分重要，反對以武力或脅迫單方面改變現狀。請問中方對此有何評論？



吳謙表示，七國集團罔顧事實、惡意污蔑，粗暴干涉中國內政，我們對此強烈不滿、堅決反對。中方奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略，始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平。在涉核領域，七國集團應切實反躬自省，根本沒資格對中國說三道四。

吳謙指出，在東海、南海問題上，中方正同相關國家通過對話磋商和平解決爭議，同時堅定維護自身領土主權和海洋權益，堅決反對域外國家挑釁滋事、破壞地區和平穩定。台灣是中國的一部分，台灣問題不容任何外來干涉。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，任何勢力企圖將台灣從祖國分裂出去都必遭徹底失敗。



吳謙說，我們敦促七國集團摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止對別國的事情指指點點，不要總是想著給人當“教師爺”，中國軍隊從來就不吃這一套。