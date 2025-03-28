李德成答中評：藏傳佛教中國化有三大路徑

李德成就藏傳佛教相關回答記者提問。（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月28日電（實習記者 陳思遠）中國記協3月27日上午舉行新聞茶座，中國藏學研究中心副總幹事、研究員李德成，圍繞“藏傳佛教活佛轉世的緣起、發展和傳承”進行介紹並回答中外記者提問。期間，李德成就藏傳佛教中國化議題回答中評社記者提問表示，新時代推進藏傳佛教中國化需從政治認同、文化融合、社會適應三方面入手，促進宗教與社會和諧發展。



中評社記者提問道，藏傳佛教本身就是佛教中國化的產物，那麼在新時代，如何更好推進藏傳佛教中國化？藏傳佛教中國化的價值和必要性有哪些？



關於藏傳佛教中國化進程，李德成回答說，公元7世紀中葉，佛教從尼泊爾和中國內地同時傳入西藏，這一時期被稱為佛教在西藏發展的“前弘期”。佛教傳入西藏之後，經過本土化發展，與當時西藏的傳統文化和中國文化相結合，到10世紀末完成了中國化進程，最終形成了具有我國地域性特徵、民族性特點、中華文化色彩、中國特色的宗教，即中國化的藏傳佛教，成為中國的本土宗教。所以說，從歷史維度上來看，我們認為藏傳佛教本身是中國化的產物。



李德成認為，在新時代，推進藏傳佛教中國化主要從三個方面入手。第一，在政治上自覺認同，藏傳佛教界人士和信眾需要樹立正確的國家觀、民族觀、歷史觀和文化觀，增強對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨和中國特色社會主義的認同。第二，在文化上自覺融合，藏傳佛教需要學習和弘揚中華優秀傳統文化，將佛教教義與中華文化的核心價值觀相結合，使佛教文化更加貼近中國社會的實際需求。第三，在社會上積極適應，藏傳佛教界在保持傳統的同時，積極探索與現代社會相適應的發展模式，在服務社會的同時提升自身建設。這三個方面是一個綜合、系統的工程，需要藏傳佛教界自身在教育思想、管理制度、寺廟管理、傳播方式等層面都依照這三個方向，做出符合社會發展的、符合中華優秀傳統文化的一種發展方式。這樣，能夠使其更好地適應社會主義社會的要求，促進宗教與社會的和諧發展。